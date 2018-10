Literatur - Mainz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Für ihren Debüt-Roman "Nichts, was uns passiert" erhält die Autorin Bettina Wilpert den ZDF-"aspekte"-Literaturpreis 2018. Das teilte der Sender in Mainz mit. In dem Roman begibt sich Wilpert auf die Spurensuche einer Vergewaltigung. Dabei erweise sie sich als "eine beeindruckend souveräne Erzählerin, die in knapper, manchmal lakonischer, aber immer zielsicherer Sprache ihren Stoff konzentriert zu arrangieren weiß", begründet die Jury ihre Entscheidung.

Die 1989 geborene Wilpert erzähle die Geschichte, die in ihrer Form einem Vernehmungsprotokoll ähnlich sei, mit langem Spannungsbogen. Bei einem der drängend gewordenen Themen unserer Zeit gelinge der Autorin das Kunststück, sich auf keine Seite zu schlagen: "Das tut sie in einer stilistisch einzigartigen und konsequenten Weise, die preiswürdig ist."

Der mit 10 000 Euro dotierte Preis für deutschsprachige Erstlingsprosa wird in diesem Jahr zum 40. Mal vergeben. Die Verleihung findet im Rahmen der Frankfurter Buchmesse am 11. Oktober auf dem "Blauen Sofa" am ZDF-Stand statt.