Grass-Haus zeigt Aquarelle von Günter Grass

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Zum 91. Geburtstag von Literaturnobelpreisträger Günter Grass (1927-2015) zeigt das Lübecker Günter-Grass-Haus rund 80 Aquarelle des Schriftstellers, Grafikers und Bildhauers. Unter den Arbeiten aus sechs Jahrzehnten sind auch bislang unveröffentlichte Bilder, die Grass kurz vor seinem Tod gemalt hat. Die Ausstellung "Grass in Farbe. Die Aquarelle von Günter Grass" wird am 16. Oktober (19.30 Uhr), dem Geburtstag des Künstlers, eröffnet und ist bis zum 3. Februar 2019 geöffnet.

An fünf Stationen ist zu sehen, wie sich die Bilder im Laufe der Jahre verändert haben. Experimentierte Grass während seines Studiums in Düsseldorf und Berlin mit verschiedenen Stilen der Klassischen Moderne, nutzte er seit den 1990er Jahren Wasserfarben zur Illustration seiner Gedichte zu "Aquadichten", wie er diese Kunstform nannte. Diese Arbeiten sind in der Ausstellung ebenso zu sehen, wie Porträts, Landschaften, Reiseeindrücke sowie kleine und große Fundstücke des Alltags.

Neben den Bildern aus der mehr als 1300 Blätter umfassenden Sammlung des Günter-Grass-Hauses sind auch zahlreiche Malutensilien des Künstlers zu sehen.