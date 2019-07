Buddenbrookhaus schickt Besucher mit Ausstellung "Ins Blaue"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Das Lübecker Buddenbrookhaus entführt seine Besucher in die Natur. In dem Literaturmuseum ist von Freitag an eine Sonderausstellung mit dem Titel "Ins Blaue. Natur in der Literatur" zu sehen. Sie zeigt, wie Schriftsteller von der Antike bis ins Heute die Natur erlebt und in ihren Werken verarbeitet haben. Passend dazu sind unter anderem Texte von Goethe, Ingeborg Bachmann, Robert Musil, Gertrude Stein und Thomas Mann auf schwankenden Blütenstelen arrangiert. Für das vollkommene Naturerlebnis können Besucher an verschiedenen Kräutern schnuppern, in einem abgedunkelten Raum barfuß über Kieselsteine laufen oder dem Ruf eines Käuzchens lauschen.

Weiter veranschaulicht wird das Thema durch Gemälde, Fotografien, Postkarten oder Zeichnungen. Sie zeigen unter anderem Hermann Hesse als Nacktkletterer, Franz Kafka als Skifahrer oder Eduard Mörike als Bastler. Die Ausstellung ist bis 10. November zu sehen. Eröffnet wird sie am Freitag (18.00 Uhr) mit einer Lesung der Lyrikerin Doris Runge aus ihrem Gedichtband "Man könnte sich ins Blau verlieben" eröffnet.

Die Ausstellung des Literaturhauses München ist die letzte vor dem geplanten Umbau des Buddenbrookhauses. Von 2020 an soll es für rund 19 Millionen Euro umgebaut und erweitert werden. Dafür hatte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck bereits vor einigen Jahren mit finanzieller Hilfe des Bundes das Nachbarhaus gekauft.