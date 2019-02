Jury verkündet Nominierte für Preis der Leipziger Buchmesse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sa) - Fünf Wochen vor der Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse steht fest, wer sich Hoffnungen auf die Auszeichnung machen kann. Heute geben die Organisatoren die Kandidaten bekannt. Eine Jury nominiert jeweils fünf Titel in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik sowie Übersetzung. Die Gewinner werden am Abend des ersten Messetages am 21. März gekürt. Der Preis ist mit insgesamt 60 000 Euro dotiert und wird seit 2005 vergeben. In diesem Jahr musste die Jury aus mehr als 350 eingereichten Büchern auswählen. 2018 gewann Esther Kinsky ("Hain") in der Kategorie Belletristik.