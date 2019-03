Else Buschheuer hat keine Angst vor dem Ungewissen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Die Autorin Else Buschheuer (53) fürchtet sich nicht vor dem Ungewissen. "Die meisten Menschen haben Angst davor. Ich habe herausgefunden, dass das eigentlich das Schönste ist: das Ungewisse. Das sind die Momente, für es sich zu leben lohnt", sagte Buschheuer am Freitag auf der Leipziger Buchmesse. Dort stellte sie ihr Buch "Hier noch wer zu retten?" vor. Buschheuer sieht sich selbst als Abenteuerin. Sie hat fast schon unzählige Ausbildungen gemacht - zur Bibliothekarin, Demenzbegleiterin oder als Reiki-Master. "Das ist mein Leben. So ist es gewesen, so wird es sein", sagte Buschheuer.