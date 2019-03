Aussteller aus MV mit Buchmesse zufrieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/mv) - Ob Krimi oder Reiseführer: Bücher aus und über Mecklenburg-Vorpommern haben bei der Buchmesse in Leipzig ihr Publikum gefunden. Zum Abschluss der viertägigen Messe zogen am Sonntag Vertreter renommierter und kleiner Verlage aus dem Nordosten ein positives Fazit. Die Besucherzahlen seien erneut überwältigend gewesen und hätten das Interesse am traditionellen Buch unter Beweis gestellt, hieß es übereinstimmend. Etwa 30 Verlage und Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern präsentierten sich in diesem Jahr auf der Frühjahrs-Bücherschau.

Leipzig sei eine Besuchermesse, die den direkten Kontakt zu den Käufern verschaffe, hob Stefanie Matz vom Steffen Verlag in Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) hervor. Der Rostocker Hinstorff-Verlag als größter Verlag im Nordosten konnte nach Angaben von Elena Fischer erneut mit seinem Angebot an Kinderbüchern und Regional-Krimis bei Besuchern und Handel punkten.