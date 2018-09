Dramaturg Frank Düwel erhält Theodor-Storm-Preis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Husum (dpa/lno) - Der Hamburger Regisseur Frank Düwel erhält den Theodor-Storm-Preis 2018. Die Jury würdigt damit die Storm-Inszenierungen des Regisseurs, insbesondere das Stück "Storm - das Meer - die Geister - Du", das Düwel im Jubiläumsjahr 2017 mit zwei Laiendarstellergruppen in Hamburg und Husum aufführte.

Dem Dramaturgen Düwel gelinge mit seinen Projekten, das Werk Storms auf eine anspruchsvolle und zugleich frische Weise neu zu interpretieren, teilte die Storm-Gesellschaft in Husum mit. Die Auszeichnung soll am Freitagabend in Husum zur Eröffnung der diesjährigen Storm-Tagung verliehen werden.

Der Theodor-Storm-Preis wird alle vier Jahre von der Stadt Husum vergeben. Er ist mit 8200 Euro dotiert. Preisträger waren unter anderem FAZ-Journalist und Autor Tilman Spreckelsen (2014), der Schriftsteller Jochen Missfeldt (2010) und der englische Germanist David Jackson (1998).