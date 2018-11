Thüringer Buchläden für Sortiment und Programm ausgezeichnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schmalkalden/Kassel (dpa/th) - Drei Buchläden aus Thüringen sind unter den Gewinnern des Deutschen Buchhandlungspreises. Die Buchhandlungen am Markt in Hildburghausen und Lesezeichen in Schmalkalden wurden als hervorragende Vertreter ihrer Zunft mit einem Gütesiegel und einer Prämie von jeweils 7000 Euro ausgezeichnet, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) mitteilte. Ein undotiertes Gütesiegel erhielt die Erfurter Buchhandlung Peterknecht. Der Deutsche Buchhandlungspreis war am Mittwoch in Kassel vergeben worden. Die drei besten Buchhandlungen Deutschlands, die mit einem Preisgeld von jeweils 25 000 Euro gewürdigt wurden, stehen in Chemnitz, Köln und Berlin.

Mit dem Preis werden kleinere, inhabergeführte Buchhandlungen geehrt, die ein anspruchsvolles Sortiment, kulturelles Veranstaltungsprogramm oder innovative Geschäftsmodelle verfolgen beziehungsweise sich in der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche engagieren. Der Preis wird seit 2015 in verschiedenen Kategorien verliehen. 434 Buchläden hatten sich in diesem Jahr beworben, 118 wurden von der Jury für die Preisverleihung nominiert. Partner des von der Kulturstaatsministerin vergebenen Preises sind die Kurt-Wolff-Stiftung (Leipzig) und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels.