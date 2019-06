Literaturfest Niedersachsen macht Station im Weserstation

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Das Literaturfest Niedersachsen will mit bekannten Künstlern an ungewöhnlichen Orten neue Besuchergruppen ansprechen. Veranstaltungen gibt es vom 5. bis 22. September unter anderem im Marinefliegerstützpunkt Nordholz an der Nordsee, im Bremer Weserstadion und im Automobilmuseum PS-Speicher in Einbeck. Traditionell hat das Literaturfest das gleiche Motto wie die etwas früher startenden Niedersächsischen Musiktage - in diesem Jahr lautet es "Mut!". Es gehe um eigene und mutige Wege junger Künstler, um deutsche Geschichte und Emanzipation sowie um neue Formen der Sprach- und Tonkunst, sagte Festivalchefin Susanne Mamzed am Montag.

Die Schauspieler Florian Lukas und Annett Renneberg zum Beispiel präsentieren unter der Überschrift "leise, laut, verboten" Literaten in der DDR. Dramaturgin des Abends mit Schlagzeuger Günter "Baby" Sommer ist die Schriftstellerin Katja Lange-Müller. Die Aufführungsorte liegen an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, in Konau (Amt Neuhaus) und im Grenzlandmuseum Eichsfeld.

"Tu was!" heißt die Diskussion im Weserstadion mit Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald sowie den Autoren Hilal Sezgin und Nicol Ljubić zu den Möglichkeiten gegen Gewalt und Rassismus aufzustehen. Unter dem Motto "Frauenpower" präsentieren sich in Meppen, Melle, Einbeck und Worpswede jeweils drei Poetry-Slammerinnen.