Land zeichnet 24 Buchhandlungen als Leseförderer aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Weil sie bei Kindern die Lust am Lesen wecken, haben 24 niedersächsische Buchhandlungen am Dienstag eine besondere Auszeichnung erhalten. Sie dürfen eine Plakette mit dem Titel "Prädikatsbuchhandlung - Partner für Leseförderung" an ihrer Tür anbringen. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vom Landesverband Nord des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und dem Kulturministerium in Hannover vergeben. Buchhandlungen seien Orte der kulturellen Bildung und förderten das soziale Miteinander, sagte Kulturminister Björn Thümler (CDU). 9 der 24 Preisträger erhielten das Gütesiegel bereits zum sechsten Mal in Folge. Neu dabei ist die "Buchhandlung am Wall" im ostfriesischen Aurich.