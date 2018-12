Autor Christoph Ransmayr mit Nicolas-Born-Preis geehrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr hat den mit 20 000 Euro dotierten Nicolas-Born-Preis erhalten. Kulturminister Björn Thümler (CDU) übergab die Auszeichnung am Dienstag in Hannover dem 64-Jährigen. Mit dem Preis werden laut Thümler Autorinnen und Autoren ausgezeichnet, die gesellschaftlich relevante und kritische Themen ins Zentrum ihres Schaffens stellen. Der mit 10 000 Euro dotierte Debütpreis ging an die in Bückeburg geborene Lisa Kreißler (35), die am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studierte.

Die Auszeichnung erinnert an Nicolas Born, dessen Roman "Die Fälschung" von Volker Schlöndorff verfilmt wurde. Mit dem Preis würdigt das Land Niedersachsen jedes Jahr das Werk herausragender deutschsprachiger Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Nicolas Born starb 1979 in der Nähe von Dannenberg im Wendland.