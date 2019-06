Autor Stanišić schreibt Abitur über seinen eigenen Roman

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bestseller-Autor Saša Stanišić (41, "Herkunft") hat die Abitur-Deutschklausur in Hamburg mitgeschrieben - über seinen eigenen Roman. "Freunde! Ich hab im Deutsch-Abi 13 Punkte geholt! "Vor dem Fest" ist in HH Abi-Lektüre, also schrieb ich mit und legte nach den 12 Zählern 1997 mit Goethes "Novelle" einen neuen Highscore hin. Das Ganze unter Pseudonym: Elisabeth von Bruck!", schreibt Stanišić auf dem Kurznachrichtenportal Twitter. Sein Roman "Vor dem Fest" (2014) war in diesem Schuljahr Prüfungsthema für Hamburgs Deutsch-Abiturienten. Deshalb war der Autor auch persönlich in Hamburger Schulen im Deutsch-Unterricht zu Gast.

Eine Teilaufgabe sei so formuliert gewesen, dass die Schüler ein neues Kapitel für den Roman schreiben sollten. "Alles unter 15 Punkte" - das hätte ihn sehr enttäuscht, schreibt Stanišić weiter. Die Lehrerin hätte dazu geschrieben: "Fans von Stanisic wird die Gestaltung des Kapitels ein Lächeln ins Gesicht zaubern!"