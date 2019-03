Gleimhaus lässt Porträts im Freundschaftstempel "sprechen"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - Ins Gleimhaus, Museum der Aufklärung in Halberstadt, zieht ein neues interaktives Angebot ein. Eine Audioinstallation im sogenannten Freundschaftstempel, der Porträtgemäldesammlung mit Freunden und Bekannten des vor 300 Jahren geborenen Dichters, geht zu Gleims Geburtstag am 2. April in Betrieb, wie das Haus mitteilte. Besucher können dann über bestimmte Sprachbefehle 31 Porträts ansteuern und sich zu Begriffen wie Freundschaft oder Streit Ausschnitte aus dem Briefwechsel mit Gleim vorlesen lassen. Auf diese Weise werden das Literaturarchiv und die Gemäldesammlung verknüpft.

Zum 300. Geburtstag des Netzwerkers, Dichters und Sammlers Gleim ist in Halberstadt ein Jubiläumsprogramm unter dem Titel Gleim300 geplant. Es soll eine Gleimnacht geben und ab Juni die Ausstellung "Scherz - die heitere Seite der Aufklärung". Zudem weitet das Gleimhaus sein Social-Media-Angebot aus: Gleim sei bislang schon auf Facebook aktiv und werde es künftig auch auf Instagram sein, kündigte die Gleimhaus-Chefin Ute Pott an.