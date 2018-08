Nobelpreisträger Pamuk kommt zum Göttinger Literaturherbst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk ist mit seiner einzigen Lesung in Deutschland zu Gast beim Göttinger Literaturherbst. Der Autor präsentiere am 14. Oktober in zwei Neuerscheinungen seinen persönlichen Blick auf die Türkei, teilten die Festivalveranstalter am Mittwoch mit. In "Istanbul - Erinnerungen und Bilder einer Stadt" (Hanser, 2018) ergründe er die Geheimnisse der eigenen Familie. Der Bildband "Balkon" (Steidl, 2018) enthält Fotografien des Bosporus vom Balkon seiner Istanbuler Wohnung. Im Günter Grass Archiv in Göttingen ist zudem eine Ausstellung mit von Pamuk künstlerisch bearbeiteten Aufnahmen aus dem Bildband zu sehen.

Der Göttinger Literaturherbst vom 12. bis 21. Oktober ist Niedersachsens größtes Literaturfestival und eines der größten in Deutschland. Frauen, die ihre Stimme erheben, seien im diesjährigen Programm zahlreich zu finden, sagte Festivalchef Johannes-Peter Herberhold. Lesen werden unter anderem die Bestsellerautorinnen Cecelia Ahern, Maja Lunde, Dörte Hansen und Meg Wolitzer. Herberhold zufolge finden Sachbücher zunehmend Anklang beim Festivalpublikum. Barbara Sichtermann etwa blickt auf 100 Jahre Frauenbewegung zurück, Sahra Wagenknecht diskutiert über Marx und die Folgen.