Grass-Archiv soll von Stiftung verwaltet werden

Göttingen (dpa/lni) - Das Günter Grass Archiv soll künftig von einer Treuhandstiftung verwaltet werden. Gerhard Steidl, der Verleger des verstorbenen Literatur-Nobelpreisträgers, und die Universität Göttingen wollen heute einen entsprechenden Treuhandvertrag unterzeichnen. Die Stiftung in Trägerschaft der Hochschule solle gewährleisten, dass die Bestände des Archivs langfristig zu wissenschaftlichen sowie zu Bildungszwecken zur Verfügung stehen, teilte die Universität mit. Ein Teil des Archivs ist in einem eigens dafür hergerichteten denkmalgeschützten Haus in der Göttinger Innenstadt untergebracht, die übrigen Teile befinden sich in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen.