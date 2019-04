Schlesisches Nachtlesen: Literatur-Spaziergang in Görlitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Die Stadt Görlitz verwandelt sich zu einem großen Hörbuch. An 18 ungewöhnlichen Orten lesen Prominente und weniger Bekannte Texte aus der deutsch-polnischen Grenzregion. "Schlesisches Nachtlesen" nennt sich dieser literarische Spaziergang an diesem Samstag. "Die Kombination von Lesestoff, dem Lesenden und dem Raum bietet die Gelegenheit, vergnüglich in einen inspirierenden Kosmos literarischer Verbindungen zwischen gestern, heute und morgen einzutauchen", sagt Agnieszka Bormann, Organisatorin und Kulturreferentin im Schlesischen Museum.

Bei der zehnten Auflage darf sich das Publikum auf Leseorte freuen, die Geschichten von Mut und Unternehmergeist erzählen. "Dabei sind unter anderem ein neues Café, ein neues Atelier, ein neueröffnetes Ferienappartement oder die neue Craft-Bier-Brauerei", sagt Bormann. In der "Bierblume", wie das Unternehmen heißt, liest Brauereichefin Diana Klaus-Metzner. Ihr literarischer Stoff widmet sich selbstverständlich dem Bier.

Für die Braumeisterin hat Bormann einen Text aus dem erst im Herbst in Wien erscheinenden Reportageroman "Kupferberg - der verschwundene Ort" des polnischen Autors Filip Springer ausgesucht. "Kupferberg, im Riesengebirge, war die kleinste Stadt Preußens. Ab den 1950er Jahren wurde dort Uran abgebaut. Durch den stark durchlöcherten Boden versanken die Häuser. Die Stadt wurde planmäßig in den 1970er Jahren abgetragen", sagt die Kulturreferentin. Gelesen werden Passagen über das einst "beste Bier der Region" aus Kupferberg. Auf Polnisch hieß der Ort Miedzianka.

Doch die literarischen Bummler dürfen sich neben ernsthaftem Stoff auch über kurzweilige, historische, amüsante Geschichten freuen. Dazu müssen sie Ausdauer mitbringen. "Es gibt zehn parallele Durchgänge an den 18 Orten. Dem Publikum bleiben zehn Minuten Zeit zum Wechseln. Wenn man hintereinander wegläuft, sind zehn Orte zu schaffen", sagt die Organisatorin. Zwei der Orte liegen auf polnischer Seite, im Jakob-Böhme-Haus und in einem Club am Speicher gleich hinter der Neiße. Die erste Runde beginnt um 17.00 Uhr. Die letzte "Schlesische Nachtlese-Runde" endet um 22.00 Uhr. Eintrittskarten können an jedem Veranstaltungsort erworben werden.

Neu in diesem Jahr ist ein Angebot für Kinder. Bereits um 16.00 Uhr gibt es in der Jakobspassage in Görlitz und im Jakob-Böhme-Haus in Zgorzelec in Zusammenarbeit mit den Stadtbibliotheken Erzähltheater und Bilderbuchkino rund um die Sagen über den Berggeist Rübezahl. Außerdem wartet auf die Literaturbegeisterten anlässlich der Jubiläumsauflage eine "After-Show-Party" im Atelier Kremser auf der Hartmannstraße mit Leseperformance und Livemusik.