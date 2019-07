Altmark Festspiele: Schauspieler Tikhomirov liest Fontane

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Letzlingen (dpa/sa) - Mit einer Lesung des Schauspielers Oleg Tikhomoriv ("Babylon Berlin", "Werk ohne Autor") feiern die Altmark Festspiele den 200. Geburtstag Theodor Fontanes (1819-1898). Der 30-Jährige zitiert heute (16.00 Uhr) im Jagdschloss Letzlingen aus Fontanes autobiografischem Werk "Kriegsgefangen. Erlebtes 1870." Darin geht es um die Zeit des Literaten als Kriegsberichterstatter in Paris, wo er im deutsch-französischen Krieg unter Spionageverdacht verhaftet wird. Erst der gebürtige Altmärker Otto von Bismarck (1815-1898) erwirkte seine Freilassung.

Die fünften Altmark Festspiele stehen unter dem Motto "Traum der Vernunft." Über den Sommer hinweg gibt es Konzerte, Lesungen und andere Kulturveranstaltungen an verschiedenen Orten. Die Intendanz hat Reinhard Seehafer inne, Schirmherr ist Oskar Prinz von Preußen. Das Abschlusskonzert des Festspielsommers wird am 31. August in Salzwedel veranstaltet. In einem "dramatischen Oratorium" für Sprecher, Solisten, Chor und Orchester, 1934 vom Komponisten Arthur Honegger unter dem Titel "Jeanne d'Arc au bucher" geschaffen, geht es um Johanna von Orléans.