Norwegen präsentiert Pläne als Ehrengast der Buchmesse

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Norwegen ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Vom 16. bis 20. Oktober präsentiert das Land seine Literatur und seine Kultur in Deutschland. Heute verraten die Organisatoren im Frankfurter Museum Angewandte Kunst ihre Pläne.

Der Gastlandauftritt steht unter dem Motto "Der Traum in uns". Der Titel ist aus einem der bekanntesten Gedichte Norwegens entlehnt. 250 norwegische Bücher werden in diesem Jahr ins Deutsche übersetzt. Literatur aus Skandinavien erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit.

Die Organisatoren erläutern das Konzept des Ehrengast-Pavillons, verkünden, welche norwegischen Autoren zur Buchmesse kommen und wer bei der Eröffnungsfeier sprechen wird. Neben dem Literaturprogramm will Norwegen ein umfangreiches Kulturprogramm mit Ausstellungen, Theater, Musik und Film nach Frankfurt bringen.