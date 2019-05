Frankfurts Lesefest zu Mosebachs "Westend" hat begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurt steht in den kommenden zwölf Tagen ganz im Zeichen von Martin Mosebachs Roman "Westend": Bis zum 19. Mai steht der große Gesellschafts- und Familienroman im Fokus, in dem Mosebach 1992 die Umbrüche in der Nachkriegszeit in dem Frankfurter Viertel beschreibt. Zur Eröffnung des Fests "Frankfurt liest ein Buch" lasen am Montagabend in der ausverkauften Deutschen Nationalbibliothek unter anderem der Schriftsteller Prinz Asfa-Wossen Asserate und Dressurreiterin Ann Kathrin Linsenhoff aus "Westend.

Die Veranstalter erwarten zum Lesefest, das zum 10. Mal stattfindet, erneut mehrere tausend Besucher. Ein Schwerpunkt wird das Thema Architektur und Städtebau sein. Es geht auch um das Problem der Gentrifizierung, der Verdrängung angestammter Wohnbevölkerung. Im Roman spielt die bereits in den 1950er Jahren beginnende Immobilienspekulation mit eine Rolle. Das Viertel wurde dann in den 1970er Jahren durch den sogenannten Häuserkampf bundesweit bekannt.

Für Büchner-Preisträger Mosebach ist das Westend im Roman aber eher Hintergrund für eine Bühne und "Ort der Phantasie". "Ich habe kein Geschichtsbuch geschrieben", sagt der Autor, der im Westend aufwuchs und heute zu den wichtigsten deutschen Erzählern gehört. Als der fast 1000 Seiten starke Roman erschien, wurde er wenig beachtet. Heute zählt er zu Mosebachs wichtigsten Werken. Der Autor beteiligt sich an mehr als 20 Veranstaltungen beim Lesefest. Der Rowohlt Verlag hat den Roman neu aufgelegt.