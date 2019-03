Autor Stangl erhält Preis für Text über Alter und Demenz

20. März 2019 14:22 Literatur - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der österreichische Autor Thomas Stangl wird mit dem "Wortmeldungen"-Literaturpreis für kritische Kurztexte ausgezeichnet. Der mit 35 000 Euro dotierte Preis wird dem Wiener Schriftsteller am 25. Mai im Schauspiel Frankfurt verliehen, wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte. Stangl erhält die Auszeichnung demnach für seinen Text "Die Toten von Zimmer 105", in dem es um die Themen Alter, Demenz und Sterben geht.

Der "Wortmeldungen"-Literaturpreis wird von der Crespo Foundation für herausragende literarische Kurztexte zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen verliehen. Neben dem Hauptpreis gibt es auch einen mit 15 000 Euro dotierten Förderpreis für junge Autorinnen und Autoren.