Hans-Fallada-Tage mit Debatte

Carwitz (dpa) - Mit einer Podiumsdiskussion beginnen an diesem Freitag die diesjährigen Hans-Fallada-Tage in Carwitz bei Feldberg (Mecklenburgische Seenplatte). Dazu werden die Herausgeber des 750 Seiten starken "Hans-Fallada-Handbuchs", Gustav Frank und Stefan Scherer, auf dem einstigen Anwesener Falladas (1893-1947) erwartet, wie das Fallada-Literaturmuseum am Mittwoch in Carwitz mitteilte. In dem Ende 2018 erschienen Werk wird der Schriftsteller, der mit bürgerlichem Namen Rudolf Ditzen hieß, im literatur-, medien- und sozialgeschichtlichen Zusammenhang dargestellt.

Weitere Höhepunkte der Fallada-Tage seien Lesungen mit dem Schriftsteller Lutz Dettmann zu seinem Anfang 2019 erschienen Buch "Und über uns der weite Himmel" und mit der Schauspielerin Hannelore Hoger, die aus Texten Falladas liest, sowie das Theaterstück "Der Trinker" mit dem Schauspieler Mathias Brenner.

Die Fallada-Tage finden jährlich um den 21. Juli herum - dem Geburtstag des Dichters - in Carwitz statt und locken traditionell Literaturinteressierte in die seenreiche Gegend. Fallada hatte das Seegrundstück nach seinem Romanerfolg mit "Kleiner Mann - was nun" 1933 erworben und lebte bis 1944 mit Familie dort. Veranstalter sind das Literaturzentrum Neubrandenburg, die Hans-Fallada-Gesellschaft und das Museum, das auf dem Grundstück an den Autor erinnert.