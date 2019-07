Hans-Fallada-Tage beginnen mit Herausgebern des Handbuchs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Carwitz (dpa/mv) - Bei einer Podiumsdiskussion mit den Herausgebern des ersten Hans-Fallada-Handbuchs, Gustav Frank und Stefan Scherer, werden am Freitag die diesjährigen Hans-Fallada-Tage eingeläutet. Bis Sonntag werden dazu mehrere hundert Literaturinteressierte und Fallada-Freunde auf dem ehemaligen Anwesen am See in Carwitz bei Feldberg (Mecklenburgische Seenplatte) erwartet. Auf dem Programm stehen unter anderem Lesungen mit dem Schriftsteller Lutz Dettmann zu seinem Buch "Und über uns der weite Himmel" über die Verhältnisse in Estland während der russischen Besetzung und mit der Schauspielerin Hannelore Hoger, die aus Texten Falladas liest.

Dazu wird ein Film über eine Theaterrevue aus Bochum zum Roman "Kleiner Mann - was nun" aus dem Jahr 1973 gezeigt, in dem Hoger eine Hauptrolle spielt. Zudem stehen Theateraufführungen, auch für Kinder, an. In Carwitz hatte Fallada, der bürgerlich Rudolf Ditzen hieß, mit Familie von 1933 bis 1944 gelebt. Jetzt erinnert ein Museum daran, das im Jahr rund 13 000 Besucher anlockt.