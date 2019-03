Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mit einer Feier starten am Freitag die Erfurter Kinderbuchtage und die Erfurter Kinderuni "Rund um das Buch". Die Universität Erfurt bietet dabei Vorlesungen und Workshops zu Themen wie Hans Christian Andersens Märchenwelt oder verfilmte Kinderliteratur. Etwa 500 Grundschüler seien angemeldet, sagte die Kinderuni-Leiterin Monika Plath. "Es ist eine besondere Form der Kinderuni", sagte Plath. Das Angebot richte sich an Grundschulklassen und es drehe sich ausschließlich um Literatur.

Die Kinderuni findet während der Erfurter Kinderbuchtagen statt. Bei Thüringens einzigem Literaturfestival nur für junge Leser stehen bis Ende des Monats 30 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter Autorenlesungen. Aber etwa auch eine Krimilesenacht in einem Hotel und Lesungen in fahrenden Straßenbahnen zählen dazu. An einem Tag dürfen Kinder während der Öffnungszeiten die Buchhandlung des Veranstalters übernehmen.