Dresdner Literaturfestival widmet sich der Sonne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Das Dresdner Festival "Literatur jetzt!" kreist in diesem Jahr thematisch um die Sonne. Unter dem Motto "Sieg über die Sonne" stehen vom 4. bis 14. November rund 20 Lesungen, Buchvorstellungen und Diskussionen auf dem Programm. "Die Sonne ist ein zentrales Motiv in der Literatur", sagte eine Sprecherin des Deutschen Hygiene-Museums am Montag. Sie sei nicht nur ein poetisches, sondern auch ein religiöses und politisches Symbol. Zudem erinnert das Motto an die gleichnamige russische Oper aus dem Jahr 1913, die als erstes futuristisches Gesamtkunstwerk gilt.

Zur Eröffnung bestreiten Schauspielerin Corinna Harfouch und Schriftsteller Marcel Beyer einen eigens für das Festival komponierten Dresden-Abend - dabei geht es etwa um Kindheitserinnerung an Dresden sowie um ein verschollenes Gemälde von Caspar David Friedrich. Literaturkritiker Denis Scheck ist mit einer Bücherschau zu erleben, zudem sind eine Lyriknacht, Familiensonntag sowie ein Poetry Slam geplant.

"Literatur Jetzt!" wird vom Verein Livelyrix zusammen mit verschiedenen Partnern organisiert. In diesem Jahr läuft es in einer Kooperation mit dem Deutschen Hygiene-Museum - parallel zur Sonderausstellung "Shine on me. Wir und die Sonne".