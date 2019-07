Büchner-Preisträger Bärfuss: "Das ist der Engelskuss"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa) - Die Auszeichnung mit dem Georg-Büchner-Preis 2019 ist für den Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss überraschend gekommen. "Damit kann man doch nicht rechnen. Das ist der Engelskuss, der einen da trifft", sagte der 47-Jährige am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur nach der Entscheidung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. "Ich hab mich über jeden Preis gefreut und jeder Künstler und Schriftsteller braucht Anerkennung." Der Georg-Büchner-Preis stehe aber einfach für sich alleine. "In dieser Reihe zu stehen, ist absolut bewegend und berührt mich sehr." Der Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.