Akademie für Sprache und Dichtung: Neue Preisträger

Darmstadt (dpa) - Nach der Bekanntgabe des Georg-Büchner-Preisträgers hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung die Gewinner von zwei weiteren hoch dotierten Auszeichnungen bekanntgegeben. Die Literaturwissenschaftlerin Daniela Strigl erhält den Johannes-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik, wie die Akademie am Freitag mitteilte. Der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa geht an den Philosophen Thomas Macho. Strigl wie Macho sind in Wien geboren und erhalten die mit 20 000 Euro dotierten Auszeichnungen am 2. November. Am selben Tag wird auch der Georg-Büchner-Preis an den Schweizer Autoren Lukas Bärfuss vergeben.

"Als Essayistin und Kritikerin schreibt Daniela Strigl mit ironisch gespitzter, niemals jedoch bösartiger Feder, jede ihrer Rezensionen besticht durch Fachwissen und Genauigkeit, macht Lust auf Bücher und ist ein sprachlicher und intellektueller Genuss", urteilte die Jury. Sie gehöre unter anderem der Jury des Deutschen Buchpreises an.

"Immer wieder hat er neue und überraschende Einsichten in das kulturelle Leben der Moderne gewonnen, die auch auf scheinbar abseitigen Feldern eine hohe Geistesgegenwart sichtbar werden lassen", heißt es in der Begründung zu Macho. Er leitet seit 2016 das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaft der Kunstuniversität Linz in Wien. Beide Preise werden seit 1964 verliehen.