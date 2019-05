Brentano-Akademie in Aschaffenburg gegründet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aschaffenburg (dpa/lby) - Dem Romantik-Schriftsteller Clemens Brentano widmet die Stadt Aschaffenburg eine Akademie. Die neugegründete Akademie wolle das literarische, kulturelle und gesellschaftliche Erbe der Romantik vermitteln, gab die Stadt am Montag in einer Mitteilung bekannt. Ab Juni 2020 sei alle zwei Jahre ein Festival mit Konzerten, Vorträgen, Theater, Workshops, Poetry Slam und mehr geplant. Der 1778 geborene Romantik-Dichter Clemens Brentano starb 1842 in Aschaffenburg und wurde dort bestattet.