Gurlitt-Ausstellung eröffnet in Berlin

Berlin (dpa) - Vor fünf Jahren sorgte der Schwabinger Kunstfund international für Schlagzeilen. Die Werke standen unter dem Verdacht, Raubkunst aus der NS-Zeit zu sein. In Berlin wird das umstrittene Erbe des Sammler-Sohnes Cornelius Gurlitt jetzt in einer Ausstellung gezeigt. Nach Stationen in Bonn und Bern sind unter dem Titel "Bestandsaufnahme Gurlitt" rund 200 Werke zu sehen, deren Herkunft kritisch erforscht wurde. Zur Ausstellungseröffnung heute im Gropius Bau werden Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und der Berner Regierungspräsident Christoph Neuhaus erwartet. Für die Station in Berlin wurde die Schau neu überarbeitet.