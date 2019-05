Film über Künstler Max Pechstein: Dreharbeiten in Zwickau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Die bewegte Lebensgeschichte des in Zwickau geborenen Malers Max Pechstein (1881 - 1955) kommt in die Kinos. Der Dokumentarfilm über den bedeutenden Expressionisten spielt in Zwickau, Berlin, Paris, New York und an der Ostsee, sagte Regisseur Wilfried Hauke bei der Projektvorstellung am Freitag. Es sei nicht selbstverständlich, dass aus einem Kind der Arbeiterklasse ein solch großer Maler geworden sei. "Pechstein hat viele Nackenschläge bekommen, sich aber immer wieder aufgerappelt. Das ist der ideale Stoff für eine Geschichte." Die Idee für den Film hatte Enkel Alexander Pechstein, der den Maler noch persönlich erlebte. Ab dem Wochenende wird in der Geburtsstadt des "Brücke"-Künstlers gedreht. Premiere ist voraussichtlich Ende des Jahres.