Windkunstfestival zeigt Werke unter freiem Himmel

Zierenberg/Habichtswald (dpa/lhe) - Echte und künstliche Wolken sind von Sonntag (19. August) an auf dem Dörnberg bei Kassel zu sehen. Dort beginnt das neunte Windkunstfestival des Vereins bewegter Wind. "Das diesjährige Leitthema "Clouds - Wolken" hat eine besondere Vielfalt an Exponaten hervorgebracht", sagte Kuratorin Reta Reinl. 70 internationale Künstler stellen dort auf dem 579 Meter hohen Berg ihre Kunstwerke aus.

Laut Veranstaltern zeigt der japanische Künstler Dam Dang Lai in seiner Arbeit "Wind colour and white cloud" den bedrohlichen Aspekt einer Wolke, die alle Farben auslöscht. Er habe farbige Stöcke platziert, über die sich eine fünf Meter lange, weiße Wolke lege. Die Chinesin Yanran Cao lade Besucher dazu ein, in eine dreimal drei Meter große Kiste mit weichen Kissen zu springen und in die Wolken zu gucken.

Das Festival findet alle zwei Jahre statt und widmet sich dem Thema Wind. Die Landschaftsausstellung ist jederzeit und kostenlos für Besucher geöffnet. Das weitläufige Ausstellungsgebiet liegt im Naturpark Habichtswald, westlich von Kassel. Das Windkunstfestival endet am 2. September.