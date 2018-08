Karikaturisten beklatschen Kunstaktion mit Erdogan-Statue

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aschaffenburg/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Karikaturisten Achim Greser und Heribert Lenz haben die Kunstaktion mit einer Erdogan-Statue begrüßt. "Wir unterstützen alles, was diesen größenwahnsinnigen Führer und Despoten vorführt. Egal ob in subtil künstlerischer oder direkter politischer Form – das kann man nur gutheißen", sagte Greser am Mittwoch in Aschaffenburg der Deutschen Presse-Agentur.

Kritiker machen Erdogan für Menschenrechtsverletzungen in der Türkei mit verantwortlich und werfen ihm vor, ein autoritäres Herrschaftssystem installiert zu haben.

In Wiesbaden war im Rahmen eines Kunstfestivals eine vier Meter hohe, goldene Statue des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan aufgestellt worden. Die Statue erregte viel Aufsehen, sorgte für Irritationen und erhitzte Gemüter. Aus Sicherheitsgründen und aus Furcht vor Ausschreitungen wurde sie in der Nacht zum Mittwoch auf Geheiß der Stadt wieder abgebaut.

Greser zeigte sich erstaunt über die Folgen der Kunst-Aktion: "Das Thema so hoch zu hängen, wie es gerade geschieht, ist Hysterie. Aber das ist mal wieder eine dieser vielen Aufregungen, die uns allen durchs Hirn geblasen wird, uns aufschreckt und in 14 Tagen schon wieder vergessen ist."

Greser und Lenz kennen sich mit heiklen Themen und ihren Folgen aus. Im Jahr 2015 musste eine Karikaturen-Schau in Hanau aus Furcht vor islamistischem Terror von der Polizei bewacht werden.