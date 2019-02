Restauriertes Gemälde kehrt nach Weißenfels zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißenfels (dpa/sa) - Die Gustav-Adolf-Ausstellung im Weißenfelser Geleitshaus bekommt ein Prunkstück zurück. Der Leipziger Restaurator Mirko Negwer übergibt das große Gemälde, das die Obduktion des schwedischen Königs Gustav Adolf (1594-1632) zeigt, am Dienstag an das Museum. Das Werk wurde nach Angaben der Stadt vom Weißenfelser Maler Erich Haase 1932 eigens für das Obduktionszimmer im Geleitshaus gefertigt.

Das Bild befand sich seit Ende August 2018 zur Restaurierung in Leipzig. Am 1. März soll das Gustav-Adolf-Museum mit überarbeiteter Dauerausstellung wieder geöffnet werden.

Nach dem Tod des Schwedenkönigs im 30-jährigen Krieg in der Schlacht bei Lützen war sein Körper im Geleitshaus in Weißenfels obduziert worden. Von dort aus setzte sich nach Museumsangaben der Trauerzug in Bewegung, der Gustav Adolf zurück nach Schweden brachte.