Neues Bauhaus-Museum Weimar hat Platz

Weimar (dpa) - Bunte Regalwürfel fürs Kinderzimmer, ein Sessel für eine Weltausstellung: Mit der Eröffnung des neuen Bauhaus-Museums wird Objekten aus der ältesten Sammlung der einflussreichen Design-Schule in Weimar Raum gegeben. "Wir haben jetzt Platz für größere Stücke aus unserem Bestand, die wir selten oder auch noch nie gezeigt haben", sagte ein Sprecher der Klassik Stiftung Weimar der dpa. In Weimar gründete Walter Gropius am 1. April vor 100 Jahren die berühmte Kunst-, Architektur- und Design-Schule.

Ausgestellt werden im neuen Museum etwa Möbel aus dem Kinderzimmer des auch im Weimar stehenden Bauhaus-Musterhauses "Haus am Horn". Mehrere Stücke des für seine Stahlrohrstühle bekannten Designers Marcel Breuer sind zu sehen. Erstmals zeigt die Klassik Stiftung auch einen von Ludwig Mies van der Rohe für die Weltausstellung 1929 in Barcelona entworfenen Sessel. Auch Fotos von Erich Consemüller, der das Bauhaus, seine Werke und Protagonisten dokumentarisch festhielt, werden erstmals dauerhaft ausgestellt. Insgesamt werden mehr als 1000 der etwa 13 000 Sammlungsobjekte gezeigt.

Das neue Bauhaus-Museum wird am 5. April mit einem Festakt eröffnet. Dazu werden neben Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) Gäste aus aller Welt erwartet. Darauf folgt ein programmreiches Eröffnungswochenende bei freiem Eintritt für die Besucher.