Isabel Kreitz erhält Wilhelm-Busch-Preis 2019

Stadthagen (dpa/lni) - Der Wilhelm-Busch-Preis geht in diesem Jahr an die Hamburger Comic-Autorin Isabel Kreitz. Das berichteten am Mittwoch die "Schaumburger Nachrichten" (online), die zu den Stiftern des mit 10 000 Euro dotierten Preises für satirische und humoristische Zeichenkunst und Versdichtung gehören.

Kreitz habe mit ihrem "breit aufgestellten Werk eine künstlerische und narrative Qualität vorgelegt, die beispielhaft die "Neunte Kunst" als kulturell bedeutsam und anderen Kunstformen gleichrangig ausweist", begründete die Jury ihre Entscheidung.

Die 1969 geborene Künstlerin wurde unter anderem durch die Heftreihe "Mabuse", den Bildroman "Rohrkrepierer" und mit "Deutschland. Ein Bilderbuch" bekannt. Kreitz wurde bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Comicpreis.

Der Preis erinnert an Wilhelm Busch (1832 - 1908), der als Wegbereiter des modernen Comics gilt. Er wurde im Weserbergland geboren und hat dort einen Großteil seines Lebens verbracht. Bisherige Träger der alle zwei Jahre vergebenen Auszeichnung sind unter anderem Ralf König, Hans Traxler und Vicco von Bülow (Loriot). Die diesjährige Preisverleihung soll im Herbst in Stadthagen stattfinden.