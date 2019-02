Großer Hans Purrmann-Preis für Düsseldorfer Künstlerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Speyer/Düsseldorf (dpa) - Die Düsseldorfer Künstlerin Kristina Buch wird mit dem Großen Hans Purrmann-Preis der Stadt Speyer ausgezeichnet. Er ist mit 20 000 Euro dotiert. Die 1983 geborene Künstlerin hatte zunächst Biologie und Theologie studiert und wurde 2013 Meisterschülerin von Rosemarie Trockel an der Kunstakademie Düsseldorf. Sie bediene sich in ihren künstlerischen Recherchen der gesamten Bandbreite der Kultur-, Geistes-, Natur- und Sozialwissenschaften, teilte die Stadt Speyer am Freitagabend mit. Sie eröffne so unerwartete Dialoge.

Der 1984 in Oberhausen geborene Künstler Ugur Ulusoy erhält den mit 6000 Euro dotierten Förderpreis. Er habe mit einer sehr eigenständigen, raumgreifenden, malerischen Installation überzeugt. Der Preis wird diesen Samstag um 16 Uhr im Historischen Ratssaal Speyer verliehen.

Die beiden Auszeichnungen werden in Erinnerung an den in Speyer geborenen Maler Hans Purrmann (1880-1966) verliehen. Er war ein Freund von Henri Matisse (1869-1954).