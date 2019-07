Werk des Landschaftsmalers Carl Malchin wird gezeigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Unter dem Titel "Von Barbizon bis ans Meer" sind von Freitag an im Staatlichen Museum Schwerin hunderte Werke des Malers Carl Malchin (1838 - 1923) zu sehen, der als Begründer der mecklenburgischen Landschaftsmalerei gilt. "Die Ausstellung ordnet erstmals das Werk Malchins in die internationalen Tendenzen der realistischen Landschaftsmalerei ein", erklärte Pirko Kristin Zinnow, Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen. Der Nachlass Malchins aus fast 680 Werken befindet sich den Angaben zufolge in staatlichem Besitz.

Der in Kröpelin geborene Malchin war mit seiner Art zu Malen ein Pionier im heutigen Mecklenburg: Erstmals erhob ein Künstler das alltägliche Leben der Bevölkerung Mecklenburgs zum Inhalt seiner Kunst. Ähnlich wie französische Künstler seiner Zeit, etwa Jules Dupré, Charles Daubigny oder Théodore Rousseau, skizzierte Malchin seine Motive in der Natur kleinformatig und schnell mit Ölfarben. Im Atelier entstanden daraus großformatige Darstellungen des mecklenburgischen Lebens. Vorbild dieser Technik war die Schule der französischen Künstlerkolonie Barbizon bei Paris. Diese an an der heimischen Landschaft und den einfachen Menschen interessierte Malerei stellte etwas völlig Neues in Mecklenburg dar. Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Oktober zu sehen.