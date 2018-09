Nationalpark Harz zeigt Werke internationaler Künstler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Andreasberg (dpa/lni) - Die 24. Auflage der Kunstausstellung "Natur-Mensch" wird am Samstag (19.00 Uhr) in St. Andreasberg im Harz eröffnet. Gezeigt werden mehr als 60 Werke internationaler Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Bildhauerei, Malerei, Grafik, Fotografie, Installation und Videokunst. Sie wurden von der Jury unter einer Vielzahl von Bewerbungen aus In- und Ausland ausgewählt. Der Nationalpark Harz richtet die Ausstellung gemeinsam mit der Stadt Braunlage aus, zu den St. Andreasberg gehört. Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen mit Mitteln der Kunst für Natur- und Umweltschutzthemen zu sensibilisieren. Die Ausstellung in der Rathaus-Scheune und an weiteren Orten in St. Andreasberg ist von Sonntag an bis zum 14. Oktober 2018 zu sehen.