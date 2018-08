Direkt aus dem dpa-Newskanal

Salzwedel (dpa/sa) - Offene Ateliers, Handwerk und Geselligkeit - mit dem Kunstfestival "Wagen & Winnen" will die Altmark Werbung in eigener Sache machen. 27 Ausstellungen und Kunsträume an 16 Orten seien am 8. und 9. September unter dem Motto "Kaffee, Kunst & Kuchen" vereint, teilte der veranstaltende Verein in Salzwedel mit.

Insgesamt 70 Künstler hätten für die sechste Ausgabe ein buntes Programm auf die Beine gestellt. So werde unter anderem der kreative Austausch des altmärkischen Maxdorf mit Maxdorf in Rheinland-Pfalz thematisiert. Außerdem gebe es viel Musik, Führungen, Ausstellungen und offene Gärten.

Beim Festival "Wagen & Winnen - Kunstperlen in der Altmark" geht es den Veranstaltern darum, die Altmark künstlerisch aufzuwerten und Gäste in den dünn besiedelten Norden Sachsen-Anhalts zu locken. Ziel sei es auch, Akteure vor Ort zu vernetzen und den Tourismus anzukurbeln.