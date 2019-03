Ausstellung von DDR-Künstlern Sitte und Cremer endet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - In der Rostocker Kunsthalle endet am Sonntag die Ausstellung mit Werken der beiden berühmten DDR-Künstler Willi Sitte und Fritz Cremer. Die Ausstellung unter dem Titel "Motiv Mensch" mit rund 70 Gemälden des Hallensers Sitte (1921-2013) und 60 Plastiken des Berliners Cremer (1906-1993) hat seit November vergangenen Jahres mehr als 10 000 Besucher angelockt, wie Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann berichtete. Die Besucher hätten vielfach ihre Dankbarkeit darüber ausgedrückt, dass die Werke der zwei überzeugten Antifaschisten und Sozialisten nach rund 30 Jahren erstmals wieder ausgestellt wurden. Die Schau in der Kunsthalle ist eine Fortsetzung der Reihe erfolgreicher Ausstellungen mit Künstlern der DDR wie Werner Tübke, Arno Rink oder Wolfgang Mattheuer.

Gleichzeitig liegen im Erdgeschoss die Vorbereitungen für die 10. Ausstellung "Rostock Kreativ" in den letzten Zügen. Sie wird am Donnerstag (16.00 Uhr) eröffnet. Bis zum Sonntag kommender Woche (17.3.) sind dann mehr als 600 Werke engagierter Hobbykünstler aus der Hansestadt zu sehen. Wie in den vergangenen Jahren haben die Besucher die Möglichkeit, erste Preise in den Kategorien Malerei, Fotografie und Skulptur zu bestimmen. Die Preise sind jedoch nicht mit einer Geldprämie verbunden.