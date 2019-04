Ausschreibung für Rostocker Kunstpreis 2019 beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Zum 14. Mal wird der Rostocker Kunstpreis von der Kulturstiftung Rostock verliehen. Er werde diesmal für künstlerische Fotografie ausgeschrieben und sei mit 10 000 Euro dotiert. Mit dem Preis wollen die Initiatoren Künstler, die in Mecklenburg-Vorpommern leben oder deren Werk einen Bezug zur Region hat, würdigen und fördern. Die Stadt unterstützt die als Kandidaten ausgewählten Künstler, indem sie Werke von ihnen für die Kunsthalle ankauft.

Bewerbungen für den Rostocker Kunstpreis können bis 31. August an die Kunsthalle Rostock gerichtet werden. Vom 10. November an werden die Werke der für den Kunstpreis nominierten Kandidaten in der Kunsthalle Rostock gezeigt. Die Preisverleihung ist für den 30. November geplant. Im vergangenen Jahr erhielt Kathrin Harder den Preis in der Kategorie Malerei.