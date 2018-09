Gelbe Dreiecke: Walter gestaltet Synagoge Stommeln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pulheim (dpa/lnw) - Zwei große Dreiecke mit irritierenden Ausbuchtungen können als Kunstwerk in den kommenden Wochen in der ehemaligen Synagoge Stommeln auf Tuchfühlung erlebt werden. Der auf der Biennale Venedig 2017 als bester Künstler ausgezeichnete Franz Erhard Walter hat für das Kunstprojekt "Synagoge Stommeln" die Arbeit "Zwei Körperformen GELB" geschaffen. Sie ist bis zum 18. November zu sehen.

Auf den ersten Blick verstören die Ausstülpungen an den senkrechten Seiten der mannshohen Dreiecke aus gelbem Baumwollstoff. Erst wenn man sich ganz nah an die Form stellt, wird klar, dass damit die Konturen des menschlichen Körpers nachgezeichnet werden. Walter wolle den Betrachter zu einer intellektuellen, emotionalen und körperlichen Auseinandersetzung mit dem Werk anregen, erklärten die Kuratoren am Donnerstag.

Das jüdische Bethaus im Pulheimer Ortsteil Stommeln ist eine der wenigen Synagogen in Deutschland, die während der Nazi-Pogrome 1938 nicht zerstört wurde. Seit 1991 werden namhafte Künstler zu Projekten eingeladen. Gregor Schneider hatte die Synagoge 2014 hinter einer eintönigen Wohnhausfassade verschwinden lassen. Weltweites Aufsehen erregte 2006 Santiago Sierra, der Autoabgase in die Synagoge leitete.

Der 79-jährige in Fulda lebende Walter wurde erst in den vergangenen Jahren von der Kunstwelt wiederentdeckt. Er hatte schon 1969 im Moma New York ausgestellt.