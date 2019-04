Neustrelitzer Galerie widmet Bildhauer Kühn eigene Schau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustrelitz (dpa/mv) - Die Neustrelitzer Galerie in der Schlosskirche widmet die erste Ausstellung des Jahres dem Bildhauer Volkmar Kühn. Von Samstag an werden 17 Arbeiten aus dem Schaffen des 77-Jährigen seit dem Jahr 2000 zu sehen sein, wie Kurator Raimund Hoffmann am Montag in Neustrelitz erklärte. Die Bronzeskulpturen des Thüringers bestehen aus bis zu zehn Einzelfiguren und beleuchten besonders das Verhältnis des Menschen zur Natur - insbesondere zum Tier - und zu sich selbst.

Kühn, von dem zahlreiche Arbeiten unter anderem in Gera zu sehen sind, werde zu den eigenwilligsten Menschenbildnern in der deutschen Plastik der Gegenwart gerechnet und sei zur Eröffnung auch in Neustrelitz. Die Schau läuft bis 28. Juli. Die Neustrelitzer Galerie wird von der Stadt unterstützt, widmet sich ausschließlich der Bildhauerei und zieht mehrere tausend Kunstinteressierte im Jahr an.