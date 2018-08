Internationale Bildhauerwerkstatt endet im Ausstellung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nebelschütz (dpa/sn) – Mit einer Ausstellung endet am Sonntag (2. September) die zwölfte Internationale Bildhauerwerkstatt am Miltitzer Steinbruch "Krabatstein" (Kreis Bautzen). Wie der Verein Steinleicht mitteilte, werden die Arbeiten von zwölf Künstlern unter anderem aus Tschechien, der Ukraine, Dänemark, Bulgarien und Deutschland gezeigt. Die Kunstwerke sind in den vergangenen zwei Wochen entstanden. Seit 2006 findet das Arbeitstreffen in der Gemeinde Nebelschütz jedes Jahr im Sommer am ehemaligen Stein-Tagebau statt.

Gearbeitet werden die Skulpturen hauptsächlich aus Granit, aber auch Sandstein, Holz, Keramik und Metall können die teilnehmenden Künstler verwenden. Interessierte können am Sonntag ab 10.30 Uhr an kostenlosen Führungen teilnehmen und dabei mit den Künstlern ins Gespräch kommen.