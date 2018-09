Werke zeitgenössischer ostdeutscher Künstler in Leuna

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leuna (dpa/sa) - Werke von Neo Rauch, Rosa Loy, Tim Eitel, Arno Rink, Werner Tübke und anderen zeitgenössischen ostdeutschen Künstlern sind in den kommenden Wochen in der Galerie im Kulturhaus Leuna zu sehen. Unter dem Titel "Stille Post" werden farbige Arbeiten auf Papier aus der Sammlung des Erdgasunternehmens VNG AG gezeigt. Das Unternehmen hat den Angaben zufolge schon in den 1990er Jahren kleine Werkgruppen und Serien junger Künstler erworben, später auch einzelne Bilder und Objekte. Die Sammlung umfasse inzwischen etwa 200 Werke. Eine Reihe dort vertretener Künstler sei inzwischen auf dem internationalen Kunstmarkt gefragt. Eine erste Ausstellung mit Werken aus der VNG-Sammlung hatte es im Jahr 2007 im Kulturhaus Leuna gegeben.