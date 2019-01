Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci widmet das Kunstkraftwerk Leipzig den "Giganten der Renaissance" eine multimediale Show. Neben da Vinci erlebt der Besucher die wichtigsten Werke von Raffael und Michelangelo - per Video meterhoch an die Wände des ehemaligen Heizkraftwerks projiziert und von Sound untermalt. Die Inszenierung stammt von der Immersive Art Factory um Gianfranco Iannuzzi und ist zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Die Show wird am 19. Januar eröffnet und werde das ganze Jahr über zu sehen sein, wie Prof. Markus Löffler, Initiator des Kunstkraftwerks, am Donnerstag sagte.