Kunst - Köln

Köln (dpa) - Der in London lebende Kinderbuch-Illustrator Axel Scheffler ("Der Grüffelo") erwägt die Beantragung der britischen Staatsbürgerschaft - wegen des Brexits. "Um mir Unabhängigkeit zu bewahren", sagte der 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Köln. "Weil der britischen Regierung nicht zu trauen ist, wenn sie sagt: "Ihr könnt alle bleiben"." Allerdings komme dies für ihn nur infrage, wenn er seine deutsche Staatsbürgerschaft behalten könne. "Ich möchte weiter EU-Bürger bleiben", sagte Scheffler, der den Brexit vehement ablehnt. Der gebürtige Hamburger wohnt seit den 1980er Jahren in England.

Der Zeichner stellte am Freitag im Kölner Abenteuer-Musem Odysseum eine 70-Cent-Briefmarke vor, die seiner bekanntesten Figur, dem Monster "Grüffelo", gewidmet ist. Seine Markenzeichen sind knotige Knie und eine grüne Giftwarze auf der Nase. Es werden 59 Millionen Grüffelo-Briefmarken gedruckt: Zusammengelegt würden sie fünf Fußballfelder bedecken, sagte ein Sprecher der Post. Der "Grüffelo" wird in diesem Jahr 20 Jahre alt.