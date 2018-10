Gerhard Richter spendet Werke für Kölner Obdachlose

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Der Künstler Gerhard Richter hat einer Obdachloseninitiative 15 handsignierte Drucke im Wert von 200 000 Euro geschenkt. Dies sei bereits die siebte Spende des 86-Jährigen, teilte der Verein "Kunst hilft geben" am Mittwoch mit. Das Geld unterstütze das Integrationsprojekt "Casa Colonia", bei dem Obdachlose zusammen mit Künstlern und Studenten in einem Haus leben sollen.

Der in Dresden geborene und in Köln lebende Richter gilt als einflussreichster lebender Künstler der Welt. Seine Bilder erzielen auf dem Kunstmarkt Spitzenpreise. Richter spendet immer wieder an Obdachlosenprojekte. 2016 konnte die Düsseldorfer Obdachlosenhilfe "fiftyfifty" durch den Verkauf von sechs Bildern des Malers ein Haus für Flüchtlinge finanzieren.