Zwei neue Ausstellungen beschäftigen sich mit documenta

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Zwei Ausstellungen in Nordhessen beschäftigten sich in diesem Jahr mit der weltweit wichtigsten Schau für zeitgenössische Kunst documenta. Die Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) entwickelt eine Dauerausstellung, die ab November im Museum Neue Galerie zu sehen sein soll. "Wir wollen die documenta auch zwischen den documenta-Jahren stärker präsent haben", sagte MHK-Direktor Martin Eberle am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz. Das Konzept sehe eine Systematisierung der einzelnen Ausstellungen vor, die alle fünf Jahre stattfinden. Ziel sei, auch Auswärtigen relativ schnell die Faszination documenta erklären zu können.

Die Museumslandschaft will dabei herausragende documenta-Werke in einem Galerie-Charakter zeigen. Man werde die Kunst in den Kontext der politischen Ereignisse der jeweiligen Zeit und ihrer Macher setzen. Um zu zeigen, dass die documenta in Nordhessen auch von der Bevölkerung getragen wird, ist eine Spendensammlung für die Schau mit dem Titel "documenta Ebene. Kollektives Gedächtnis" geplant.

Zudem kündigte die documenta am Mittwoch eine Ausstellung zum Jubiläum "100 Jahre Bauhaus" an: Sie soll vor der Dauerausstellung vom 24. Mai an bis 8. September in der Neuen Galerie in Kassel stattfinden. "Die Ausstellung "Bauhaus | documenta. Vision und Marke" reflektiert erstmals die beiden Institutionen Bauhaus und documenta im Vergleich", sagte eine Sprecherin. Beide stünden bis heute für eine Tradition der Moderne und Avantgarde, für visionäre Kulturmarken von internationaler Strahlkraft und den Glauben an künstlerische Innovation und ihre sozialreformatorische Kraft.

Anhand von Installationen, dokumentarischen Objekten, statistischem Material und Originalkunstwerken kreiere die Ausstellung einen Parcours über sieben Themenräume. Flankiert werde die Schau von einer virtuellen Ausstellung zum Thema "Wie viel Bauhaus steckt in der documenta? Eine Spurensuche" sowie einer Publikation. "Bauhaus | documenta" ist ein gemeinsames Projekt des documenta archivs, der Universität Kassel und der Museumslandschaft Hessen Kassel. Die nächste documenta findet im Jahr 2022 statt.