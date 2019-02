Verein Künstlerstadt sorgt seit fünf Jahren für neues Leben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kalbe (dpa/sa) - In der schrumpfenden altmärkischen Stadt Kalbe sorgt seit fünf Jahren ein Künstlerverein für neues Leben. Regelmäßig tauschen sich junge Künstler aus dem In- und Ausland in Winter- und Sommertreffen aus, verwirklichen Projekte. 230 Künstler hatten bereits ein Stipendium für einen mehrwöchigen Aufenthalt in Kalbe. Workshops für Kinder und Jugendliche, für Senioren und Menschen mit Behinderungen bringen Leben nach Kalbe: Tanz, Literatur, Graffiti, Theater. Bürgermeister Karsten Ruth lobte den Verein Künstlerstadt Kalbe: "Teile der Bürgerschaft wurden wieder aktiviert und haben eine neue Lebensaufgabe gefunden."