Museum zeigt erstmals gestohlenes Nolde-Bild

Hannover (dpa/lni) - Das jahrzehntelang verschollene Bild "Sonnenblumen" von Emil Nolde wird erstmals seit Jahrzehnten wieder gezeigt: Ab Samstag (13. April) ist es in der Ausstellung "Elementarteile" im Sprengel Museum Hannover zu sehen. Wie der NDR am Donnerstag mitteilte, war das Bild vor 40 Jahren aus dem Funkhaus des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg gestohlen worden.

Das Gemälde blieb verschwunden, bis sich im Mai 2017 eine Berliner Witwe über eine Anwältin beim NDR meldete und berichtete, sie besäße das Bild. Ein Ex-Produktionsmitarbeiter des NDR habe es ihrem Ehemann einst geschenkt. Die Frau verlangte nach Angaben des NDR eine Art Finderlohn - der Sender zahlte 20 000 Euro, weil der Anspruch des ursprünglichen Eigentümers auf Herausgabe nach zehn Jahren erlischt, sofern der aktuelle Besitzer gutgläubig ist.

Der NDR ließ das Ölbild restaurieren, nun hängt das Werk des Expressionisten Nolde (1867-1956) als Leihgabe vorübergehend im Museum in Hannover. Voraussichtlich im kommenden Jahr präsentiert die Kunsthalle Hamburg dann die "Sonnenblumen", anschließend wird sie in der Kunsthalle in Kiel zu sehen sein. Für 2022 hat das Staatliche Museum Schwerin zugesagt. Sachverständige taxieren den heutigen Wert des Bildes auf rund eine Million Euro.